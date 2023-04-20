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Туристов из России не стали обслуживать в кафе на курорте Эль-Нидо на острове Палаван на Филиппинах из-за их национальности.

Как сообщает портал TourDom, сотрудник кафе, который говорил на русском языке, выгнал троих туристов из Odessa Mama Cafe and Boodmo Brewery. При этом он указал на табличку, где было написано, что кафе не обслуживает русских посетителей.

Один из туристов решил не оставлять действия собственника заведения безнаказанными и составил жалобу о дискриминации по национальному признаку, которую направил в адрес филиппинского правительства.

Он рассказал, что был удивлен, когда зашел с друзьями в заведение в филиппинской деревне, а оно оказалось украинском. Турист отметил, что представители кафе вели себя грубо и даже не предоставили меню.

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