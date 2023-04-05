Популярное приложение для знакомств Tinder разработало новый вариант премиум-подписки под названием Tinder Vault за $500 в месяц (что равно 40 тысяч российских рублей по текущему курсу).

Согласно интервью директора по продуктам компании Марка Ван Рисвика для Fast Company, пользователь с такой подпиской получит «специальный статус» и «приоритетную выдачу» своей анкеты в ленте других пользователей сервиса.

Кроме того, таким обладателям будет предоставлен персональный консультант по знакомствам и свиданиям, а также привилегия «премиум-паспорта» с доступом к наиболее активным и участникам сервиса.

Ван Рисвик отметил, что новая подписка и ее возможности пока находятся на этапе разработки и вполне вероятно, что цена на нее будет изменена к моменту запуска. Напомним, что на данный момент самая дорогая подписка в приложении – Tinder Platinum – стоит $30 в месяц.