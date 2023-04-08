Пентагон объявил об очередном пакете вооружений на сумму 2,6 миллиарда долларов, который включает в себя новые средства защиты от беспилотников и огромные поставки боеприпасов, включая «нестандартные» для НАТО калибры образцов времен СССР. Об этом сообщает портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Последний из объявленных США пакетов поставок вооружений для Украины финансировался сразу из двух источников: 2,1 миллиарда долларов в рамках так называемой Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) Министерства обороны США и еще 500 миллионов долларов за счет президентских полномочий Байдена. В последнем случае Пентагону дается указание отправить оружие из собственного арсенала.

«Это включает в себя дополнительные ракеты-перехватчики для систем ПВО/ПРО Patriot и NASAMS. Также включены новые для Украины возможности борьбы с БПЛА, такие как 30-мм зенитные скорострельные пушки и 10 мобильных реактивных систем противодействия дронам с лазерным наведением», – отметил представитель Пентагона.

Чиновник военного ведомства не сообщил подробностей о том, кто производит эти системы. США ранее объявили, что предоставят Украине противодронные комплексы VAMPIRE – переносной комплект, который стреляет боеприпасами APKWS.

Также неизвестны сроки этих поставок, как и «грузовиков противодействия дронам» с установленным на них 30-мм орудием. «Поскольку это закупка у производителей, потребуется несколько месяцев, чтобы действительно предоставить ее Украине», – пояснил чиновник Пентагона.

По его словам, новый пакет поставок оружия Киеву «включает в себя несколько возможностей для поддержки бронетехники, предоставленной США. Это включает в себя 120-мм боеприпасы, которые будут поддерживать вновь сформированные бронетанковые батальоны Украины; 25-мм боеприпасы, которые могут быть использованы на боевых машинах пехоты «Брэдли», а также ремонтно-эвакуационные машины и топливозаправщики».

Чиновник Пентагона также уведомил о масштабных поставках украинской армии боеприпасов для ее разнотипных артиллерийских систем, включая как стандартные 155-мм гаубичные снаряды НАТО, так и боеприпасы «советских» типов, такие как 152-мм, 130-мм и 122-мм снаряды. «В целом США предоставили Украине уже более одного миллиона артиллерийских снарядов», – отмечает The Drive.

«Раньше США и большинство союзников просто сокращали свои запасы, когда дело касалось западных калибров, подобных тем, которые использовались с гаубицами M777, которые США поставляли Украине в прошлом. Очевидно, что наш собственный запас ограничен. Но сейчас мы также делаем значительный объем закупок за счет увеличения производства боеприпасов. В результате Украина сейчас получает поставки 155-мм боеприпасов из США, которые мы закупили в рамках USAI много месяцев назад», – уточнил чиновник.

Относительно боеприпасов «советских образцов» чиновник Пентагона пояснил: «Мы обнаружили множество их источников по всему миру… и продолжим закупать эти средства для украинцев, потому что мы понимаем, что у них все еще есть много техники советского типа».

«Помимо неуказанного количества артиллерийских боеприпасов, пакет также включает в себя оборудование для поддержания в рабочем состоянии поставленных Украине ранее гаубиц M777, которые использовались очень интенсивно», – добавил представитель Минобороны США.

The Drive традиционно указывает полный перечень поставляемых Киеву американских вооружений. В части пакета по президентским полномочиям, который стал 35-м по счету подобным траншем, входят:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

Дополнительные боеприпасы для реактивно-артиллерийских систем M142 (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

120-мм минометные выстрелы;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы для скорострельных орудий;

Противотанковые ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Около 400 гранатометов и 200 000 патронов;

11 тактических машин для эвакуации боевой техники;

61 топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

Запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках USAI Министерство обороны США предоставит Украине (по мере выпуска компаниями-производителями):

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

девять «грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам» с 30-мм орудием;

10 мобильных противодронных ракетных комплексов с лазерным наведением;

Три радара воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды «Град»;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные выстрелы;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

около 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему;

семь тактических машин для эвакуации боевой техники;

восемь тяжелых бензовозов и 105 автоцистерн-заправщиков;

бронированные мостоукладчики;

четыре машины тылового обеспечения;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;

защищенное оборудование связи, а также терминалы и услуги сети спутниковой связи SATCOM.

Помимо прямой помощи вооружением, США также выделили Украине более 91 миллиона долларов на финансирование операций по минным заграждениям и разминированию.