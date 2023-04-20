Пентагон дал первое официальное подтверждение того, что боевые машины пехоты Bradley, поставленные в качестве «военной помощи» от США, находятся непосредственно на территории Украины. Об этом сообщает портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что «часть из партии боевых машин M2 Bradley», обещанных Украине еще в январе, прибыла в страну назначения. Это официальное подтверждение от США пришло уже после того, как Минобороны Украины опубликовало в Твиттере фотографии машин «Брэдли», окрашенных в национальный цифровой камуфляж.

«До сих пор точно неизвестно, когда и где была сделана одна из фотографий раскрашенных М2. За последние несколько недель в социальных сетях уже публиковалось несколько неподтвержденных заявлений о том, что «Брэдли» находятся на Украине и даже якобы «на поле боя». В Пентагоне же обычно принято ждать, пока украинские официальные лица не объявят о поставке систем вооружений, из соображений оперативной безопасности», – отмечает The Drive.

Впрочем, Дитц не стал уточнять, когда именно прибыли боевые машины и сколько их в доставленной партии. В целом США ранее пообещали отправить Украине 113 Bradley (в двух разных пакетах выделенной военной помощи из арсеналов Пентагона), в том числе 109 машин – в стандартном варианте для пехоты M2A2-ODS-SA и четыре – в варианте машины наведения и корректировки артиллерийского огня M7A4 BFIST.

The Drive также напомнил, что американские инструкторы организовали обучение украинских военных эксплуатации и обслуживанию БМП Bradley на полигоне Графенвер в Германии, и проводят его «как минимум с февраля этого года». Чуть более месяца назад в Европу прибыло из США коммерческое грузовое судно ARC Integrity, доставившее более 60 боевых машин Bradley, которые в конечном итоге должны были отправиться на Украину.

«Боевые машины пехоты «Брэдли» являются частью большого количества танков и другой бронетехники, а также гаубиц и различного дополнительного оборудования, поставляемого Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ. Скорее всего, это наступление примет форму атак на юг в Запорожской области», – указывает The Drive.

Американское издание считает, что «развертывание Bradley Украиной – это огромный шаг вперед в быстро модернизирующихся бронетанковых силах украинской армии», и заодно сопроводило свою публикацию неумеренными восхвалениями американской БМП. В частности, повторялись утверждения, что «Брэдли» якобы «показал себя опасным оружием против бронетехники советской эпохи», как это было в Ираке в 1991 году.

При этом The Drive предпочел «забыть» им же ранее опубликованные мнения нескольких западных экспертов, которые заявили, что американские «Брэдли» «вряд ли смогут заметно повлиять на ход боевых действий», тем более – в такой далеко не самой их современной версии, которая была усовершенствована в основном в части электроники и никак не повлияла на тактико-технические параметры машин, включая их защищенность.

При вторжении в тот же Ирак в 2003 году именно эти версии БМП «Брэдли» впервые столкнулись с действительно серьезным сопротивлением «в ожесточенных городских боях в таких городах, как Багдад, Наджаф и Аль-Таура (его часто также называли Садр Сити)». В ходе этих операций было потеряно, по оценкам того же The Drive, «от 55 до 150 Bradley», причем даже не столько от столкновений с регулярными иракскими войсками (а таковых почти не было), оснащенными пусть даже и устаревшими танками и артиллерией, а от реактивных гранат из РПГ и самодельных взрывных устройств.

Ранее мы сообщали, что западные военные эксперты указали на серьезные недостатки бронемашин «Брэдли», в том числе применительно именно к особенностям украинского театру военных действий.