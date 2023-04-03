Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился рассказом о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время ночной прогулки по Бахмуту. Ролик выложил в своем Telegram-канале военкор Александр Симонов.

Историю глава «оркестра» рассказал после установки флагов России и ЧВК «Вагнер» на здании администрации Бахмута. На одном из знамен были написаны слова в память о военкоре и ополченце Владлене Татарском, погибшем 2 апреля в Петербурге.

Пригожин пояснил, что ночной Бахмут ему нравится, в первую очередь, отсутствием на улицах «большого руководства». Однако здесь могут произойти довольно забавные встречи.

«Идет Владимир Саныч Зеленский с командующим Сухопутными войсками Сырским. Я говорю: “Привет, Владимир Саныч”. Он мне говорит: “Привет”. Я говорю: “Владимир Саныч, как дела?”. Он говорит: “Вроде хорошо, за***сь. Единственная проблема, меня опять америкосы с техникой на***ли”. Я ему говорю: “Америкосы в любом случае тебя должны были на***ть”. Он говорит: “Ну ладно, проехали, как у тебя дела?”. Я говорю: “У меня тоже все в порядке, здесь встретились, поговорили. Мне главное, чтоб нас на флангах не подрезали”», — сыронизировал Пригожин.

Основатель «оркестра» с иронией сообщил, что от следующей встречи в Бахмуте Зеленский отказался, однако предложил альтернативу.

«Он говорит: “Давай лучше у нас в Киеве встретимся”. В общем, в итоге ни до чего не договорились, решили, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем. Вот так сегодня прошёл вечер в Бахмуте», — заключил бизнесмен.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» в Бахмуте методично освобождает от противника квартал за кварталом. Украинские войска оказывают жесткое сопротивление, однако, по словам Пригожина, юридически город уже взят.