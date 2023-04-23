Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что 23 апреля в районе 7 утра украинские боевики выпустили по Донецку 15 снарядов. В Телеграм-канале СЦКК указано, что обстрел со стороны украинских боевиков пришелся на Петровский район города Донецк. Националисты выпустили 6 снарядов 155-миллиметрового калибра.

Также под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попали Ясиноватая и Пантелеймоновка. Пока нет информации о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в первой половине дня 22 апреля боевиками были обстреляны Макеевка и Донецк. В общей сложности националисты выпустили по мирным населенным пунктам 32 снаряда 155-мм калибра. Под огнем оказались Червоногвардейский район Макеевки и четыре района города Донецка: Кировский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что очередной обстрел ВСУ повлек за собой разрушения частных домов в Донецке в Киевском и Куйбышевском районах.