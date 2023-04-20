Американские стратегические беспилотники Global Hawk перестали летать в небе над акваторией Черного моря после инцидента с разведывательным БПЛА Reaper. Об этом сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на информированный источник и данные портала Flightradar24.

Как следует из анализа архивных данных портала Flightradar24, последний раз БПЛА Global Hawk ВС США совершал полет над водами Черного моря еще 21 марта. После американские стратегические БПЛА, базирующиеся на аэродроме в Сицилии, не входили в воздушное пространство над акваторией Черного моря. Хотя сразу же после начала СВО американские БПЛА совершали регулярные полеты возле Крыма с частотой 8-10 полетов за месяц.

По данным информированного источника издания, стратегический БПЛА ВС США Global Hawk выполнил всего два полета над водами Черного моря после падения американского разведывательного дрона Reaper. Один из таких полетов состоялся 17 марта, а второй – 21 марта. Однако во время двух последних вылетов американские БПЛА не приближались к полуострову Крым ближе, чем на расстояние в 140 километров.

Данное решение, по словам источника, связано с опасениями Вашингтона потерять еще один дорогостоящий стратегический БПЛА, оснащенный наиболее передовым разведывательным оборудованием. Поэтому данные БПЛА в настоящий момент совершают полеты только над территорией Румынии.