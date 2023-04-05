Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля стал предметом обсуждения политологов. Одним из мнений является высказанное заместителем директора Института стран СНГ, Владимиром Жарихиным, который утверждает, что основной целью визита является попытка получить остатки советской военной техники со складов Польши.

В связи с тем, что Украина имеет большие трудности с освоением западной военной техники, у нее есть потребность использовать уже имеющуюся технику без необходимости переучивания.

Также Жарихин считает, что Украина не может предложить ничего взамен поставок вооружения Польше. Единственным возможным вариантом может стать просьба участия Польши в военных действиях против России, что может быть рассмотрено в рамках НАТО.

В целом, эксперты высказались о практической значимости визита и сомнениях в возможности украинской стороны получить значительное количество военной техники от польских партнеров.