Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля стал предметом обсуждения политологов. Одним из мнений является высказанное заместителем директора Института стран СНГ, Владимиром Жарихиным, который утверждает, что основной целью визита является попытка получить остатки советской военной техники со складов Польши.

В связи с тем, что Украина имеет большие трудности с освоением западной военной техники, у нее есть потребность использовать уже имеющуюся технику без необходимости переучивания.

Также Жарихин считает, что Украина не может предложить ничего взамен поставок вооружения Польше. Единственным возможным вариантом может стать просьба участия Польши в военных действиях против России, что может быть рассмотрено в рамках НАТО.

В целом, эксперты высказались о практической значимости визита и сомнениях в возможности украинской стороны получить значительное количество военной техники от польских партнеров.

Вам может понравиться

Марочко рассказал о направлении и масштабах контрнаступления войск ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о возможном наступлении украинской армии на Вооруженные силы России в ближайшее время. Он обозначил основные места ударов, которые, по его мнению, могут быть направлены на

Подберёзкин сообщил, что ВС РФ разгромили военных НАТО ударами «Кинжалов»

Глава Центра военно-политических исследований, Алексей Подберёзкин, сообщил об ударе, произведенном Российской Федерацией в начале марта по натовскому центру связи, который находился на Украине. По словам Подберёзкина, западные государства тщательно скрывают

На куполах Киево-Печерской лавры почернели кресты

Еще в январе 2023 года киевский режим насильственно и цинично отобрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) два храма Киево-Печерской лавры – Успенский собор и Трапезную церковь. Вскоре после этих