На территории США снова обсуждают возможный дефолт, который заключается в неспособности правительства выполнять свои экономические обязательства, а также поднятие потолка государственного долга.

Дефолт может привести к хаосу в мировой экономике. Ресурс «Аргументы и Факты» рассказывает о том, как в случае дефолта победит Россия.

Илон Маск считает, что дефолт неизбежен, и если он произойдет, то это затронет и Россию.

Ярослав Кабаков, глава по стратегии инвестиционной компании «Финам», предупреждает, что международная торговля может быть нарушена, а вместе с ней будет сокращено и мировое потребление газа и нефти. В свою очередь, вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия совместно с партнерами выстраивает независимую от Вашингтона систему международных расчетов в национальных валютах, чтобы даст возможность смягчить последствия дефолта. КНР, Индия, ЮАР и Бразилия в рамках БРИКС поддерживают Москву в этом начинании.