Обозреватель издания РИА Новости, Виктория Никифорова, заявила, что США втянули своих союзников в украинский конфликт против России за счет бесконечных дискуссий и несогласий.

Она отметила, что Китай, Индия, Африка, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Турция, Нигерия, Индонезия и Бразилия изменили свою позицию по сотрудничеству с Вашингтоном, так как не поддерживают политику США, направленную на «уничтожение Украины об Россию».

Никифорова отметила, что лидеры стран мира видят в конфликте России и Украины не только агрессию со стороны России, но и неприкрытую атаку со стороны Вашингтона на Москву. Это заставило каждое государство задуматься, не станет ли оно следующей целью.

Кроме того, Россия показала успешность своего сопротивления военному и экономическому давлению со стороны Запада, что поддерживает другие страны в непослушании к угрозам США, добавила Никифорова.