Специалисты в области психологии из американского Университета Пердью опубликовали в научном издании Psychoneuroendocrinology исследование, согласно которому негативное общение между супружеской парой плохо отражается на иммунной системе обоих партеров.

В своем исследовании психологи рассмотрели самые распространенные модели общения в семейной паре. Первая модель подразумевает собой нежелание одного из партнеров выслушивать свою вторую половину, которая требует каких-либо перемен. Вторая поведенческая модель – это взаимное избегание. Третья модель предусматривает взаимное конструктивное общение.

Исследователи попытались найти связь между общением семейной пары и скоростью заживления ран. В исследовании приняло участие 42 пары. Каждому из добровольцев были нанесены легкие ранения на предплечье. После чего специалисты отправили участников на сеанс поддержки пары. Во время второго визита обсуждались конфликты в отношениях. Специалисты каждый раз оценивали состояние ранения и скорость заживления ран. По итогу выяснилось, что в случае супружеской поддержки, воспаление раны уменьшалось и ускорялось заживление.