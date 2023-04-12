12 апреля – ИА Discover24.ru. Как сообщает издание «Московский комсомолец», российские онковирусологи и биологи из Томского национального исследовательского медицинского центра РАН провели ряд исследований влияния вируса под названием Эпштейна-Барр на развитие онкологических заболеваний у человека, в частности рака желудка. Отмечается, что данным вирусом заражено около 97% жителей нашей планеты в возрасте старше 40 лет.

Одним из самых опасных онкологических заболеванием признан рак желудка. По статистике именно этот вид онкологии чаще всего приводит к летальному исходу. По данным ВОЗ, рак желудка стоит на втором месте среди других онкологических заболеваний. В России ежегодно диагностируется более 60 тысяч случаев возникновения данного недуга.

В целях борьбы с раком желудка ученые регулярно проводят различные исследования, чтобы найти наилучшие методы излечения от этой страшной болезни. Специалисты из Томска решили рассмотреть вирус Эпштейна-Барр в данном ключе.

Результатами своей работы российские специалисты поделились на 15 ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

Согласно их заключению, основным фактором развития рака желудка является бактерия под названием Helicobacter pylori, однако именно вирус Эпштейна-Барр играет ключевую роль в развитии злокачественных образований. Ученые считают, что данные вирус запускает генетические мутации онкогенного характера и подавляет иммунную систему своего носителя, в результате чего развивается канцерогеноз.