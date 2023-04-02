Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Люди, дожившие до преклонного возраста, позднее начинают приобретать «старческие болезни», так как имеют хороший иммунитет. Издание Medical Xpress опубликовало материал, в котором сообщается, что специалисты обнаружили у 100-летних людей задержку в развитии болезней, связанных со старением. По мнению ученых, это является признаком сильного иммунитета, прекрасно функционирующего до глубокой старости.

Учёные Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса провели исследование, в котором попытались определить особенности, которыми обладают люди, дожившие до 100 лет.  Для этого они взяли образцы биоматериала долгожителей-добровольцев и сделали секвенирование мононуклеарных клеток периферической крови. Всего в исследовании участвовало 7 человек. По итогу специалисты определили, что эти люди обладают уникальными иммунными клетками.

Несмотря на то, что у людей с возрастом наблюдается ослабление иммунитета, у долгожителей остаются защитные реакции организма на прежнем уровне. А в некоторых случаях способность бороться с различными видами инфекций даже возрастает.

Вам может понравиться

Переброшенные в Европу F-35 столкнулись с серьезной проблемой при патрулировании границ России

Летчики американских истребителей F-35, которые перебросили в Европу для патрулирования у российских границ, сообщают о проблемах с обнаружением российских систем ПВО. Один из пилотов рассказал изданию AirForceTimes, что при полетах

Специалист назвал основные признаки профессионального выгорания

Как сообщает издание «Российская газета», подавленное настроение, раздражительность, нежелание работать являются признаками не только стресса и переутомления. Это может являться звоночком профессионального выгорания. Данный синдром может в итоге привести к

RusVesna: войска ВС РФ в адских боях громят оборону ВСУ под Авдеевкой

Под Авдеевкой положение украинских войск становится бедственным, российские ВС штурмуют оборону противника, стремясь полностью ее разгромить. Портал «Русская весна» сообщает об адских боях под Каменкой, а также о плачевной ситуации