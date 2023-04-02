Люди, дожившие до преклонного возраста, позднее начинают приобретать «старческие болезни», так как имеют хороший иммунитет. Издание Medical Xpress опубликовало материал, в котором сообщается, что специалисты обнаружили у 100-летних людей задержку в развитии болезней, связанных со старением. По мнению ученых, это является признаком сильного иммунитета, прекрасно функционирующего до глубокой старости.

Учёные Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса провели исследование, в котором попытались определить особенности, которыми обладают люди, дожившие до 100 лет. Для этого они взяли образцы биоматериала долгожителей-добровольцев и сделали секвенирование мононуклеарных клеток периферической крови. Всего в исследовании участвовало 7 человек. По итогу специалисты определили, что эти люди обладают уникальными иммунными клетками.

Несмотря на то, что у людей с возрастом наблюдается ослабление иммунитета, у долгожителей остаются защитные реакции организма на прежнем уровне. А в некоторых случаях способность бороться с различными видами инфекций даже возрастает.