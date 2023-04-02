Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, власти Соединенных Штатов Америки заявили о возможной поставке вооруженным силам Украины 200 самолетов F-16 сразу после обучения украинских пилотов и технического персонала.

По словам спикера ВВС Украины полковника Игната, украинские самолеты МиГ-29 советского производства безоговорочно проигрывают российским истребителям Су-30, которые являются самолетами поколения 4+. Поэтому единственное, что спасает ВВС Украины – это предоставление информации от разведывательных самолетов США. При этом Игнат пожаловался, что в последнее время ВКС РФ начали применять в зоне СВО и свои более современные самолеты Су-35, являющиеся уже истребителями поколения 4++.

Поэтому Игнат резюмировал, что ВСУ остро нуждаются в американских самолетах F-16 «Боевой сокол», которые являются наиболее подходящей альтернативой для замены советских истребителей ВСУ. По мнению представителей Пентагона, украинской армии необходимо иметь не менее 200 «Боевых соколов», чтобы попытаться противостоять российской авиации в небе над зоной проведения СВО.

Однако пока власти Соединенных Штатов Америки планируют передать Киеву в новом пакете военной помощи свои инновационные радары воздушного наблюдения вместе с боеприпасами для уничтожения аэродинамических целей, способных ликвидировать вертолеты, самолеты и даже барражирующие боеприпасы.