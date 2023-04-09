9 апреля – ИА Discover24.ru. Издание «Свободная пресса» опубликовало материал согласно которому, в последнее время средства массовой информации переполняют новости о формировании ударной группировки ВСУ для осуществления атаки на оборонные рубежи ВС России в районе Мелитополь-Бердянск.

Автор материала отмечает, что не будет анализировать все «откровения» Михаила Подоляка и «возможные утечки информации» от западных служб разведки. Он задается вопросом, почему российское командование не производит массированные атаки на места скопления группировок ВСУ. Журналист считает, что причиной является недостаточность средств разведывательного потенциала, который используется в зоне СВО. Это беспилотники оптико-электронной разведки и целеуказания, такие как «Форпост-Р», «ZALA 421−16E», «Орлан-10/30».

Артиллерийские и ракетные подразделения ВС России, принимающие участие в СВО, остро нуждаются в военном самолете Ту-214Р, считает автор статьи. Ведь его возможности способны нанести противнику колоссальные потери.