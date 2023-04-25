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Командованием вооруженных сил Российской Федерации был отдан приказ отправить в зону специальной военной операции новейшие танки Т-14 «Армата». На данный момент Т-14 был замечен за третьей линией укрепления, во время огневой атаки по позициям ВСУ. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Т-14 «Армата» является единственным танком в мире третьего поколения. И его миссия заключается в участии в сетецентрических боевых действиях. Боевая машина способна осуществлять сбор разведданных, обмениваясь ими.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, появление Т-14 в зоне спецоперации обусловлено продолжением его испытаний. Он также предположил, что «Армата» была введена российским командование в зону СВО для поединков с немецкими «Leopard» и американскими «Abrams», которые ВСУ получили от своих западных союзников.

Эксперт отметил, что в процессе испытания боевого применения военное командование и производитель смогут выявить вероятные недоработки, которые обычно проявляются в ходе боевых действий. Поэтому перед запуском в серийное производство можно будет устранить все недочеты.

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