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В Донбассе проживает знахарь и провидец Николай, который обладает даром предсказывать будущее. Он получил свои сверхъестественные способности после экспедиции по джунглям, когда услышал голос свыше, посоветовавший ему вернуться на родину и построить храм на горе.

Местные жители называют его новым Вангой и утверждают, что его пророчества всегда оправдываются. До 2014 года он помогал людям и лечил их болезни одним лишь прикосновением руки.

Николай рассказал, что к нему приезжали сотрудники американских спецслужб, которые ездили по Донбассу перед войной. Он считает, что вооруженный конфликт на Украине, развязанный американцами, приведет к потрясению и разрушению финансовой системы США.

Он предсказывает, что многие страны откажутся от использования американской валюты для расчетов, что окончательно разрушит экономику США. Он также утверждает, что западная часть Украины может присоединиться к Польше и Венгрии, а остальная — к России.

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