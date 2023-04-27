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По данным газеты The Washington Post, заявление лидера Китая Си Цзиньпина, сделанное в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, стало сигналом для Вашингтона.

В частности, Китай предложил план мира на Украине из 12 пунктов и отметил, что не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях», что, по мнению газеты, является ударом по Соединенным Штатам Америки.

Однако украинские чиновники не исключают роль Пекина в качестве посредника в переговорах, так как Украине нужны торговые партнеры. Если Америка и ее союзники не смогут предложить альтернативу, Киеву не останется иного выбора, кроме как рисковать и идти на сделки с Китаем.

Днем ранее Си Цзиньпин и Зеленский переговорили по телефону первый раз за время СВО на Украине.

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