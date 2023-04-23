Специалисты Технологического университета Чалмерс в Швеции нашли способ решения проблемы обеспечения высоких показателей эффективности при низкой шумовой нагрузке пропеллеров электрической авиации. Инженерам удалось найти способ разрабатывать «правильный» тип пропеллера для каждой конкретной модели. Результаты их работы были опубликованы в журнале SciTechDaily.

Пропеллеры, используемые в электрических самолетах, должны быть одновременно тихими и эффективными, так как данный класс авиации совершает частые полеты на низкой высоте и на небольшие расстояния. При этом шум от двигателя, как у классических самолетов с ДВС, у него отсутствует. Поэтому шум от пропеллера имеет критическое значение в электрических самолетах.

При этом классические пропеллеры, использующие 2-4 лопасти, не справляются с данными функциями. Поэтому шведские решили использовать пропеллер с 6 лопастями, позволяющий добиться снижения уровня шума из-за измененной формы лопасти, но не потерять в эффективности из-за увеличения количества лопастей.