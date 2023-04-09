9 апреля – ИА Discover24.ru. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации полностью освободили территорию шиноремонтного завода, расположенного в Марьинке, от боевиков ВСУ. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».

Территория шиноремонтного комплекса была взята под контроль российскими силами в результате штурмовых действий. Потерь личного состава среди подразделений ВС РФ, принимавших участие в штурме объекта, нет. Эксперты отмечают, что после освобождения территории шиноремонтного завода, штурмовые группы российской армии смогут приступить к зачистке западных окраин Марьинки от боевиков украинской армии.

Командование вооруженных сил Украины продолжает перебрасывать под Марьинку свежие резервы живой силы и бронетехники, пытаясь любой ценой удержать контроль над частью города. При этом ВСУ несут огромные потери личного состава на данном направлении в результате слаженной работы российской разведки и артиллеристов.