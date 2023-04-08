8 апреля – ИА Discover24.ru. В Артемовске (украинское название Бахмут) гарнизон ВСУ все еще оказывает ожесточенное сопротивление в западных окраинах города. При этом подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают бить по скоплению бронетехники противника на переправах, расположенных на автомобильных дорогах Е-40 и О-056 в районе населенных пунктов Приволье, Миньковка и Голубовка.

По информации Телеграм-канала «Военная хроника», российские артиллеристы продолжают наносить огневое поражение по ключевым местам, оставшегося под контролем вооруженных сил Украины транспортного коридора, уничтожая машины снабжения и перебрасываемую украинскую бронетехнику для помощи гарнизону ВСУ в Артемовске.

На опубликованных кадрах, видно огромное количество бронетехники, боевых машин и гражданских автомобилей, используемых бойцами ВСУ для снабжения своей группировки сил в Артемовске. Из-за плотного огневого контроля артиллерии ВС РФ командованию ВСУ с каждым днем становится все труднее поддерживать снабжение своего гарнизона на должном уровне.