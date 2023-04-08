По мнению главы оборонного комитета Совета Федерации России, Виктора Бондарева, войска украинских Вооруженных сил могут пойти в наступление только в период с мая по октябрь, когда западная техника может быть более эффективна.

Сенатор отметил, что выжидательная позиция украинцев связана с неспособностью западной техники воевать в «некомфортных» условиях, особенно при весенней распутице. Он предположил, что украинцы будут стараться максимально использовать этот период, когда их техника может проявить себя лучше, и активизировать давно запланированное наступление.

Бондарев заявил, что российские военные готовы к любым вызовам и в любом случая победят врага, диктуя условия мира ради безопасности своей страны и своих сограждан.