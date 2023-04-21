Американский сексотерапевт Тодд Баратц опубликовал в популярной социальной сети пост, в котором дал совет, как отказать своему партнеру в интимной близости таким образом, чтобы не обидеть и не испортить с ним отношения. Материал со ссылкой на пост эксперта был опубликован в британском издании Daily Mail.

Тодд Баратц написал, что отказывать в сексе своей второй половине нужно очень мягко. Он отметил, что нельзя говорить партнеру слово «нет». Лучше всего сказать о своей любви к близкому человеку, проявить нежность и ласку, но подчеркнуть, что нежелание сексуальной близости связано с плохим самочувствием, усталостью, плохим настроением и т.д.

По словам эксперта, прямое «нет» может сильно ранить или обидеть вашего партнера, поэтому отказывать в сексе стоит очень аккуратно, без проявления агрессии и негатива. Также сексотерапевт посоветовал людям, получившим отказ в интимной близости, не делать поспешных выводов в отношениях и не обижаться на партнера.