Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой говорится, что секс во время критических дней обладает рядом преимуществ. По словам гинеколога Сюзанны Ансворт, одним из основных позитивных моментов занятия любовью во время менструации является очень яркий, интенсивный оргазм.

Несмотря на стигматизацию близости во время менструального цикла у женщины, на самом деле нет ничего негативного, кроме как эстетического аспекта. По словам специалиста, не стоит отказываться от интимной близости во время критических дней, если оба партнера не против этого. Врач подчеркнула, что секс в такой период поможет женщине улучшить самочувствие и настроение, а значит, облегчатся неприятные симптомы, такие как, мигрень, спазмы внизу живота и пояснице.

Еще одно преимущество – это ускорение завершения менструации. Во время оргазма происходит сокращение мышц в матке. В результате этого быстрее происходит отслаивание слизистой оболочки.