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Военные российской армии пресекли попытку Вооруженных сил Украины вернуть позиции, которые были утрачены ранее на Червонодибровском направлении.

Глава пресс-центра ГК «Центрум» Александр Савчук уточнил, что боевики в составе украинской 95-й десантно-штурмовой бригады были обстреляны российскими артиллеристами, когда пытались вернуться на прежние позиции. Неприятель понес потери и далее ушел в лесную зону.

Также сообщается, что артиллерийский огонь поразил украинских националистов в составе 23-й стрелковой бригады, которые перемещались на бронированной технике в районе Торска.

Ранее Александр Савчук сообщил о разгроме позиций формирований ВСУ, которые были выявлены на Краснолиманском направлении. Российские военные для обнаружения врага применили комплекс «Пенициллин».

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