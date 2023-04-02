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В распоряжении украинских ВС появились аналоги российских УР-77 «Метеорит», но американского производства. Видеозапись их использования нацистами опубликовал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты уточняют, что речь идет о системе M58 MICLIC, которая дает возможность безопасно проделывать проходы в минных полях. Не исключено, что Киев рассчитывает задействовать их в «весеннем контрнаступлении» и тем самым прорвать оборону ВС РФ.

Напомним, что ранее командование ВСУ заявило о невозможности начать контратакующие действия прямо сейчас. Помимо неблагоприятных погодных условий, к причинам они относят еще и недостаточно количество западной боевой техники.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Киев планирует контрнаступление не только в Запорожской области, но и в районе Артемовска в ДНР.

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