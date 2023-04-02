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ВСУ готовят контрнаступление сразу на двух направлениях, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что Киев планирует выйти к Крымскому полуострову, но при этом не хочет терять контроль на Донбассе.

Главным направлением все же станет Запорожское, где ВСУ попытаются восстановить выход к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Туда Киев уже перебрасывает крупные силы, которые находятся в готовности начать контратакующие действия.

Также украинские вооруженные формирования продолжат боевые действия в Артемовске и используются уже передислоцированную туда технику, чтобы получить контроль над Соледарско-Угледарской дугой.

В интервью порталу Ura.ru Литовкин отметил, что это лишь планы ВСУ. Способны ли они их реализовать, прогнозировать достаточно сложно, поэтому все будет видно после начала контрнаступления.

Напомним, сейчас перейти к контратакующим действиям Киеву не дают погодные условия. Бахмут 31 марта засыпало мокрым снегом, из-за чего по раскисшим грунтовым дорогам не в состоянии проехать тяжелая бронетехника.

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