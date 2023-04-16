Украинские ВС продолжают отчаянно сопротивляться в Артемовске (Бахмуте), однако им нечего противопоставить стремительно наступающим российским подразделениям. Боевики прячутся в спальных районах на окраинах города, стремясь сохранить хотя бы часть сил и подготовить локальное контрнаступление, рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Он отметил, что несмотря на огромные потери, у Киева остается достаточно сил в Артемовске и окрестностях города. Поэтому ВСУ все же попытаются организовать локальное контрнаступление. Оно намечается на ближайшее время, так как в Киеве отлично понимают, что можно упустить возможность для контратакующих действий.

Царев также высказал уверенность, что контрнаступление провалится, так как ВС РФ готовы мгновенно отреагировать на любые действия противника. Нечто подобное можно было наблюдать под Авдеевкой, где ВСУ двинули вперед технику, надеясь на танковый прорыв, но нарвались на ураганный огонь российских войск.