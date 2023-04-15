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В районе населенного пункта Водяное под Авдеевкой украинские войска попытались осуществить танковый прорыв. Портал «Русская весна» опубликовал видео этой атаки, которая захлебнулась, нарвавшись на лавину огня ВС РФ.

По мнению многих экспертов, Авдеевка вполне может повторить судьбу Артемовска. Киев, который использовал город как плацдарм для ударов по мирным жителям Донецка, совсем не хочет его отдавать. Именно поэтому к Авдеевке отправляются все новые силы, колонны с бронетехникой и личным составом.

В марте один из украинских бойцов рассказывал, что число убитых и раненых просто огромно, но в Киеве приказывают держать город любой ценой.

Иногда ВСУ осуществляют вылазки и задействуют бронегруппы, как и произошло сегодня. Танки пошли в наступление, но были быстро уничтожены встречным огнем.

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