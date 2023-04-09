9 апреля – ИА Discover24.ru. Российская авиация разгромила скопления бронетехники и крупные склады с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Соответствующее видео выложил в Сеть портал «Русская весна».

Военные корреспонденты уточнили, что для массированных атак были использованы «умные» бомбы, которые способны планировать до 70 километров. Они беспрепятственно долетели до города Берислав, в окрестностях которого прогремели мощные взрывы.

«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад…», – написали местные интернет-издания.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВКС РФ все чаще задействуют «умные» бомбы для ударов по объектам ВСУ. При этом он отметил, что средств для перехвата этих боезарядов в распоряжении украинской армии нет.