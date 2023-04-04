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Российская авиация сохраняет тотальное преимущество в воздухе над зоной проведения специальной военной операции. Данную информацию полностью подтверждает официальный спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, который заявил, что ВКС РФ применяет на линии фронта около 20 управляемых авиационных бомб в сутки.

По его словам, российская армейская авиация используют управляемые авиационные бомбы, способные лететь десятки километров для уничтожения военных целей на передовой и в ближнем тылу ВСУ. Управляемые авиабомбы сбрасывают пилоты российских истребителей Су-34 и Су-35 на расстоянии 70 километров от цели, что позволяет им не входить в зону поражения комплексов ПВО ВСУ, добавил Игнат.

Представитель ВВС Украины пожаловался, что вооруженные силы Украины никак не могут отреагировать на данную проблему из-за отсутствия современных истребителей и дальнобойных систем противовоздушной обороны.

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