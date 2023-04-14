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В распоряжении ВС РФ в зоне специальной военной операции появились сухопутно-морские боевые гибриды, сообщает портал «Русская весна». Военные корреспонденты уточняют, что этот новый вид вооружения уже отправлен на линию соприкосновения.

Речь идет о 25-миллиметровых корабельных артиллерийских установках 2М-3М, которые находились на длительном хранении на складах. Теперь вместо палубы они будут установлены на тягачи АТС-59Г, которые ранее также были отправлены в зону СВО.

Ранее в сети появилась видеозапись мощнейшего взрыва в Артемовске. Предполагается, что на воздух в результате удара ВС РФ взлетели подземные склады ВСУ с ракетно-артиллерийскими боеприпасами. Чудовищная сила взрыва может быть следствием детонации снарядов.

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