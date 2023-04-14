В Артемовске (Бахмуте), где продолжаются боевые действия, внезапно прогремел мощнейший взрыв. Видеозапись сейчас стремительно распространяется по Сети.

На кадрах видно, что в городе произошел взрыв в буквальном смысле небывалой мощности. В небо взметнулся огромный столб дыма и огня. Что именно произошло, и какой боеприпас использовался для этого удара, пока не известно, информация в данный момент уточняется. Есть предположения, что взорвались украинские склады с боеприпасами.

Напомним, что эксперты дают разные прогнозы по срокам освобождения Артемовска. Так, бывший американский разведчик считает, что ВС РФ освободят город и его окрестности только к началу осени. Кроме того, по его мнению, после этого ВСУ потерпят крах и будут вынуждены признать поражение в СВО.