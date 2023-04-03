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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить точные удары по выявленным позициям бойцов украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Очередные кадры с последствиями нескольких российских ударов по боевикам ВСУ были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как из-под завалов одного из частных домов украинские военнослужащие пытаются достать своих выживших сослуживцев. При этом масштабы разрушений вокруг говорят сами за себя.

Один из солдат вооруженных сил Украины, являющийся автором второго короткого видеоролика, показывает масштабы разрушения места временной дислокации своего подразделения. По его словам, командование отправило их подразделение в очень опасное место, подвергшееся удару со стороны российской армии. В результате чего были уничтожены транспортные средства украинских военнослужащих.

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