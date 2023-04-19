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Российские бойцы подразделений морской пехоты смогли сбить штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Украины в окрестностях населенного пункта Угледар в зоне проведения специальной военной операции. Кадры горящих обломков украинского самолета были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным российских военкоров, украинский военный самолет был сбит российскими бойцами при помощи переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Героем-зенитчиком 155-й отдельной Гвардейской бригады Морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации стал боец с позывным «Хищник».

На кадрах, опубликованных в Телеграм-канале, можно увидеть место падения украинского фронтового штурмовика, снятого беспилотным летательным аппаратом. Российский БПЛА не смог приблизиться вплотную к месту падения, поэтому на опубликованных кадрах можно увидеть только густые клубы черного дыма от горящего авиационного топлива украинского самолета.

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