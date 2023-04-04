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Военные Украины потеряли колонну натовской бронетехники после неудачной попытки атаковать позиции Российской армии в Запорожской области.

Они сами сняли на видео сожженную технику НАТО, которая стоит вдоль дороги. Видеозаписью поделился канал Телеграм «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось, что в начале апреля, российский беспилотник «Ланцет» уничтожил сразу два украинских автомобиля одним ударом. Это произошло в тот момент, когда к польской самоходной установке Krab, которую применяли ВСУ, приблизилась грузовая машина с боеприпасами на борту.

Кроме того, артиллеристы армии РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ, произведенную в Америке.

Результатом этих операций стало значительное ослабление возможностей ВСУ на востоке Украины.

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