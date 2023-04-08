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8 апреля – ИА Discover24.ru. Полное освобождение населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) от боевиков вооруженных сил Украины может затянуться, так как в городских кварталах продолжаются ожесточенные боевые действия. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».

По словам российских военкоров, в ночь на 8 апреля 2023 года в Сети появилось большое количество преждевременных сообщений с новостью о полном освобождении Артемовска от украинских националистов. Однако данная информация не соответствуют действительности, так как оставшаяся в городе часть украинского гарнизона продолжает оказывать ожесточенное сопротивление.

По данным военных корреспондентов, противник продолжает перебрасывать в Артемовск и его окрестности большое количество свежих резервов. Поэтому штурмом приходится брать практически каждое здание в городе. Ожесточенные бои идут буквально за каждый подъезд. Военкор, побывавший в Артемовске, отметил, что «боевой дух врага практически истощен, но пока еще не сломлен окончательно».

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