Артиллеристы ВС РФ опубликовали в Сети новые кадры боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Они отметили, что фото и видеоматериалы являются хорошей иллюстрацией к недавнему рассказу британского «солдата удачи» Кристофера Перримана, сравнившего боевые действия на Украине и в Ираке, рассказал портал «Русская весна».

Напомним, Перриман назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими» солдатами, которые действуют максимально профессионально и грамотно, уничтожая боевиков ВСУ. По его словам, в небе постоянно кружат беспилотные аппараты, наблюдающие за местностью, поэтому стоит украинским подразделениям сделать хотя бы шаг в сторону Днепра, по ним прилетают тонны снарядов.



Также британский наемник заявил, что СВО стала самым тяжелым для него конфликтом из всех, в которых он принимал участие.

Военные корреспонденты, опубликовавшие кадры ударов артиллерии ВС РФ отметили, что они наглядно демонстрируют то, о чем рассказал британец.