Артиллеристы ВС РФ – «чертовски хорошие бойцы», рассказал наемник из Великобритании Кристофер Перриман, который сейчас участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

Он сообщил изданию The Spectator, что прошел несколько войн, в том числе и в Ираке, но нигде боевые действия не были сопряжены со столь серьезными проблемами. Российская артиллерия действует настолько профессионально, что любой неверный шаг для ее противника может стать последним.

В небе постоянно кружат беспилотники, которые видят каждый шаг ВСУ и иностранных наемников. Как только украинские подразделения входят в зону действия артиллерийских подразделений, они начинают массированные обстрелы. Причем бьют максимально точно, так как БПЛА корректируют огонь.

У боевиков остается лишь возможность прятаться в жилых домах, которые давно опустели. Но российские ВС отлично понимают это и громят строения, лишая противника возможности найти надежное укрытие.

Перриман заявил, что конфликт на Украине стал для него самым сложным противостоянием из всех, в которых он участвовал ранее. А российская артиллерия вызывает у наемника не только леденящий душу страх, но и уважение из-за чертовски хорошей работы.