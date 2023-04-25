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Российскими бойцами регулярно уничтожаются опорные пункты вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Для этого ВС РФ задействуют авиацию и артиллерию. По словам руководителя пресс-центра группы войск «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении подразделениями группы войск «Центр» было поражено свыше 170 целей.

Российские бойцы вели активный огонь по позициям противника при помощи ТОС-1А «Солнцепек». Данная тяжелая огнеметная система выжигает на расстоянии укрепрайоны, бронированную технику и живую силу противника.

Также авиацией группировки активно наносятся авиаудары по важным объектам, которые удерживают ВСУ. Отмечается, что российским разведчикам удалось определить позиции 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ на Ямполовском участке. После отработки артиллерийскими расчетами группировки «Центр» противник понес серьезные потери как в технике, так и в живой силе.

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