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Скандинавские страны провели расследование, по результатам которого пришли к выводу, что Россия использует рыболовные траулеры для секретных операций по наблюдению за военной инфраструктурой стран ЕС.

Так, упоминается о судне Taurus, принадлежащем рыболовецкой компании Norebo. Источник сообщает, что Россия имеет целый флот судов, которые замаскированы под траулеры и оборудованы техническими средствами для ведения подводного наблюдения.

За последние десять лет было выявлено около 50 подобных судов, которые тайно собирали данные в водах западных стран.

Так, в декабре 2022 года Taurus пришвартовался в порту Тромсе, после чего его выход в море был отложен несколько раз. Однако затем он резко покинул гавань и пошел следом за американской ядерной подлодкой USS South Dakota, точь-в-точь повторяя ее маневры. По информации, полученной в ходе расследования, Taurus совершал действия, которые полностью совпадали с маршрутом учений, проводимых странами НАТО.

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