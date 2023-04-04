Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский дрон-камикадзе атаковал гаубицу М777 американского производства. Ее украинские боевики использовали для противостояния российским силам на Артемовском направлении.

Несмотря на хорошую маскировку украинского оружия, российские военные сумели обнаружить его местоположение и уничтожить при помощи российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате атаки было уничтожено не только само оружие, но и его боекомплект. Сообщается, что подобные случаи атак на гаубицы М777 не являются редкостью и происходят на Украине уже не первый раз.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.

Вам может понравиться

Киев будет устанавливать на западные танки Challenger 2 и Leopard 2 динамическую защиту «Нож» собственного производства

Переданные для ВСУ танки западного производства Leopard 2 и Challenger 2 будут оснащаться дополнительными комплексами динамической защиты  «Нож» украинского производства, а установка российских систем защиты «Контакт-1» является временным решением. По

Reuters: США опасаются усиления подводного флота КНР

Международное новостное агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на информацию американских аналитиков а также отчет Пентагона, в котором говорится о явном беспокойстве руководства США в результате усиления Китая. По данным

NYT: ВСУ готовятся к прорыву в направлении Азовского моря на 80 км в глубину позиций ВС РФ

Как отмечает в своем материале издание The New York Times, вооруженные силы Украины завершают подготовку к «решительному весеннему контрнаступлению». Однако из-за растущих потерь на фронте, недостаточного количества артиллерийских боеприпасов и