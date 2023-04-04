По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский дрон-камикадзе атаковал гаубицу М777 американского производства. Ее украинские боевики использовали для противостояния российским силам на Артемовском направлении.

Несмотря на хорошую маскировку украинского оружия, российские военные сумели обнаружить его местоположение и уничтожить при помощи российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате атаки было уничтожено не только само оружие, но и его боекомплект. Сообщается, что подобные случаи атак на гаубицы М777 не являются редкостью и происходят на Украине уже не первый раз.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.