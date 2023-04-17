По словам посла по особым поручениям российского МИД Юрия Сентюрина, газ из России в странах Европы сегодня считается ресурсом нон грата.

Ряд стран Евросоюза предпочитают закупать более дорогой газ из Соединенных Штатов Америки, в то время как Германия, Италия, Франция и другие страны продолжают расширять свои возможности по приему СПГ и вкладывать средства в инвестирование новых проектов.

Согласно словам дипломата, больше половины этих мощностей могут оказаться невостребованными уже к 2030 году, но европейские лидеры это игнорируют. По мнению Сентюрина, дешевое и надежно поставлявшееся «голубое» топливо из России сегодня признается нежелательным ресурсом по политическим соображениям, однако это не является экономически обоснованным решением.

Ранее в Италии сообщили, что страна больше не зависит от российского газа.