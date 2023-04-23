Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что военнослужащие ВС России в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командно-наблюдательному пункту украинского батальона 58-й мотопехотной бригады.

В сводке оборонного ведомства говорится, что вражеский объект был поражен в районе населенного пункта Серебрянка, расположенного в Донецкой Народной Республике. Представители МО также подчеркнули, что за минувшие сутки российским военнослужащим удалось нанести удары по 84 артиллерийским подразделениям ВСУ, ликвидировать личный состав и технику противника в 118 районах.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России сбили украинские беспилотные летательные аппараты в ДНР над населенными пунктами Валерьяновка и Кирилловка, в ЛНР в районе Кременной и Рубежного и в Херсонской области – над городом Таврийск. Также в ДНР российские бойцы смогли захватить украинский беспилотный летательный аппарат «Shark».