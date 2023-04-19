Российская армия продолжает проведение спецоперации на Украине. В ходе выполнения боевого задания бойцы ВС РФ нанесли очередной удар по противнику. Видеозапись ликвидации вражеской группы была опубликована в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российскими спецназовцами было обнаружено и ликвидировано подразделение ВСУ. Группа спецназа ВС РФ во время ночного патрулирования выявила вражескую ДРГ, направляющуюся в сторону укрепрайона российской стороны. Оперативные действия военнослужащих ВС России помогли обезвредить противника, не давая ему осуществить диверсионную деятельность. Отмечается, что российские разведчики передали координаты местонахождения украинских боевиков. Артиллерийские расчеты под корректировкой огня разведчиками уничтожили группу диверсантов.

Напомним, что СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российская армия освобождает республики Донбасса от нацистского режима киевских властей.