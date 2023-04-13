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Российские системы противовоздушной обороны активно уничтожают вражеские беспилотные летательные аппараты в зоне СВО. По сообщению пресс-службы Народной Милиции Донецкой Народной Республики российскими зенитчиками был уничтожен украинский дрон «Валькирия».

Соответствующие видеокадры были опубликованы в Телеграм-канале Народной Милиции ДНР. Украинский беспилотник был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом «Тунгуска». Данный зенитный расчет входит в 110 бригаду первого Донецкого армейского корпуса. Точным ударом российских зенитчиков вражеский дрон был сбит в небе над зоной проведения спецоперации.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине, которая началась более года назад – 24 февраля 2022 года. Главная цель СВО – защита мирных жителей Донбасса от неправомерных действий преступного киевского режима. Также целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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