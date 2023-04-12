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12 апреля – ИА Discover24.ru. Александр Савчук, представитель пресс-центра группировки «Центр», рассказал, что российские бойцы отразили атаку украинских Вооруженных сил на трех участках, расположенных под Красным Лиманом.

ВСУ пытались отбить свои позиции, которые утратили ранее на невском и торском участках, но их атаку отразила артиллерия армии РФ.

В результате огня на Червонодибровском участке боевики ВСУ были вынуждены прятаться в лесном массиве. Российские расчеты ПВО выявили и уничтожили дроны украинской армии. В результате этих боев националисты киевского режима понесли большие потери в живой силе, а также остались без техники.

Ранее штурмовая авиация армии РФ совместно с расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек успешно ударили по украинским формированиям, которые находились на Краснолиманском направлении.

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