На Донбассе продолжаются ожесточенные боевые действия между российскими силами и украинскими войсками. Бойцами первого Донецкого армейского корпуса во время боевых действий на Авдеевском направлении взяли в плен подразделение ВСУ.

В районе населенного пункта Тоненькое было взято в плен восемь военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны ВСУ. Соответствующие видеокадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении под видео говорится, что «захвачено 8 вражеских солдат».

Стоит отметить, что украинские военнослужащие самостоятельно сдаются в плен российской стороне. По словам советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Яна Гагина, ожесточенные боевые действия в Артемовске (украинское название Бахмут) принуждают украинских солдат бросать свои позиции. Также нередкими уже были случаи, когда украинские боевики самостоятельно приходили на позиции ВС РФ для сдачи в плен.