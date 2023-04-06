Военнослужащие ВС РФ обучаются противостоянию вражеским беспилотным летательным аппаратам. Военные учения для российских бойцов проводятся на военном полигоне под Екатеринбургом. В ходе учений солдаты испытывают разные виды вооружения, способные помочь в борьбе с дронами.

Учения проводят максимально приближенно к реальным боевым действиям. Согласно учебной легенде, бойцам предстоит обезвредить квадрокоптер противника, который с его помощью ведет разведывательную деятельность. Российские военнослужащие в борьбе с дронами используют антидроновые ружья.

Как только БПЛА оказывается в зоне досягаемости, российские средства защиты блокируют деятельность дрона, обрушивая на него мощный электромагнитный импульс. Таким образом у беспилотника полностью отключается навигация, а оператор теряет управление над ним. После того, как дрон падает на землю, он ликвидируется с помощью огнестрельного оружия. После прохождения полной подготовки, операторы вместе с оружием отправятся в зону спецоперации.