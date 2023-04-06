ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие ВС РФ обучаются противостоянию вражеским беспилотным летательным аппаратам. Военные учения для российских бойцов проводятся на военном полигоне под Екатеринбургом. В ходе учений солдаты испытывают разные виды вооружения, способные помочь в борьбе с дронами.

Учения проводят максимально приближенно к реальным боевым действиям. Согласно учебной легенде, бойцам предстоит обезвредить квадрокоптер противника, который с его помощью ведет разведывательную деятельность. Российские военнослужащие в борьбе с дронами используют антидроновые ружья.

Как только БПЛА оказывается в зоне досягаемости, российские средства защиты блокируют деятельность дрона, обрушивая на него мощный электромагнитный импульс. Таким образом у беспилотника полностью отключается навигация, а оператор теряет управление над ним. После того, как дрон падает на землю, он ликвидируется с помощью огнестрельного оружия. После прохождения полной подготовки, операторы вместе с оружием отправятся в зону спецоперации.

Вам может понравиться

«РВ» показала кадры сожженной колонны украинской бронетехники, пытавшейся атаковать позиции ВС РФ

Военные Украины потеряли колонну натовской бронетехники после неудачной попытки атаковать позиции Российской армии в Запорожской области. Они сами сняли на видео сожженную технику НАТО, которая стоит вдоль дороги. Видеозаписью поделился

Сотрудники ФСБ опубликовали кадры с задержанием семейной пары в Нижнем Тагиле за госизмену

Пресс-служба Управления ФСБ Российской Федерации по Свердловской области опубликовала кадры с задержанием супружеской пары, проживающей в Нижнем Тагиле, по подозрению в шпионаже. На опубликованном видео можно увидеть, как сотрудники Федеральной

Игнат: ВСУ нечем ответить на применение ВКС России управляемых авиабомб

Российское командование изменило тактику атаки позиций украинских объектов на передовой. Для этого пилоты истребителей Су-34 и Су-35 используют управляемые авиабомбы. Такое заявление было сделано официальным спикером военно-воздушных сил Украины Юрием