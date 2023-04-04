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Представлены видеокадры работы российской военной авиации в Запорожском направлении. Вражеские силы разместили свои опорные точки в нескольких зданиях в одном из поселений, оккупированном киевским режимом, и перебросили своих солдат и военную технику в регион.

Военно-воздушные силы РФ применили корректируемые авиабомбы, чтобы нанести точечные удары по вражеским объектам. Видео, снятое с беспилотного летательного аппарата, зафиксировало поражение целей, включая прямые попадания в здания и уничтожение нескольких объектов.

Комментарии оператора, который наблюдал за происходящим, подтвердили поражение целей.

По некоторым источникам, российская авиация использовала как корректируемые, так и обычные осколочно-фугасные бомбы.

В последние время все чаще применяются планирующие авиабомбы, позволяющие наносить удары на расстоянии 70-80 км от точки сброса, но неизвестно, были ли они задействованы во время этой операции.

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